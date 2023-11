Contro l’influenza già 2000 oristanesi vaccinati. Medici anche nelle case di riposo

Oristano

Circa 1000 le vaccinazioni anti-Covid

Più di duemila persone vaccinate contro il virus influenzale e circa mille per prevenire il contagio da Covid. Procede spedita e con numeri importanti la campagna vaccinale nel territorio della Asl 5 di Oristano. La campagna è partita lo scorso lunedì (13 novembre) ed è coordinata dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras. Da oggi la consegna dei vaccini antiinfluenzali anche ai medici di base.

Nella prima settimana di lavoro medici e operatori sanitari hanno somministrati oltre duemila vaccini anti-influenzali e mille vaccini anti-Covid. Sono stati vaccinati anche gli anziani ospiti di dieci case di riposo di tutto l’oristanese. Mancano all’appello ancora due strutture che saranno raggiunte dallo staff del Dipartimento di Igiene e Prevenzione in questi giorni.

“Le vaccinazioni proseguono anche oggi nella nostra sede di via Carducci”, ha riferito Maria Valentina Marras. “Senza file, grazie a un sistema di prenotazione efficiente e con appuntamenti fissati in anticipo con orari scaglionati”. Il direttore generale della Asl 5, Angelo Maria Serusi, ha sottolineato: “La campagna vaccinale della Asl 5 di Oristano sta procedendo come nelle altre Asl sarde, con la sola differenza che alcune aziende, come la nostra, hanno scelto di privilegiare la sede centrale e altre il territorio, anche in ragione del fatto che molti medici di medicina generale ancora sino ai giorni scorsi non avevano dato disponibilità a essere coinvolti nelle vaccinazioni”.

“I vaccini anti influenzali per i medici che ne hanno fatto richiesta arriveranno in sede oggi e saranno consegnati con un calendario concordato con i medici di base e che la Asl 5 ha potuto stilare solo, come detto, dopo aver ricevuto la disponibilità degli stessi medici di base ad effettuare i vaccini. Oggi, lunedì 20 novembre, è prevista la consegna dei vaccini ai medici del Distretto di Oristano, domani martedì 21 novembre ai medici del distretto di Ghilarza-Bosa e infine mercoledì 22 nel distretto di Ales-Terralba”, ha detto ancora Serusi.

Nella giornata di ieri la Federazione dei medici di medicina generale, col segretario provinciale Peppino Canu, aveva lamentato come ai medici di base non fosse stato consegnato ancora alcun vaccino anti influenza, determinando un grave ritardo nell’importante azione di prevenzione svolta dagli stessi medici sul territorio. Una presa di posizione che ha innescato una dura polemica proprio col direttore dell’Asl.

Appello. “Vaccinatevi, perché è importante proteggersi sia dal contagio del virus dell’influenza che del Covid”, è il rinnovato appello della responsabile del Dipartimento di Igiene e Prevenzione, Maria Valentina Marras. “Il virus del Covid è sotto controllo, non esiste più un’emergenza, creata dalla pandemia. Ma il virus è diventato endemico, fa parte della nostra vita. Ora non abbiamo più le mascherine, sono ritornate le occasioni di assembramento, quindi il virus circola tranquillamente. Soprattutto le persone fragili e gli operatori sanitari si devono vaccinare”. Inoltre: “Consigliamo i due vaccini a molte categorie: gli over 60 e tutte le persone con patologie a rischio, cardiovascolari, respiratorie, diabete, gli ospiti della casa di riposo, le donne in gravidanza, i malati oncologici, gli operatori sanitari. Inoltre chi lavora a contatto con il pubblico, come gli insegnanti, gli impiegati che svolgono front-office, i militari”.

Le vaccinazioni vengono effettuate in ciascun ambulatorio dei centri vaccinali dell’igiene pubblica di tutto il territorio dell’oristanese. Ad Oristano nella sede centrale della Asl 5, in via Carducci 35, vaccini tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Per le prenotazioni ci si può recare nella sede della Asl 5 in via Carducci. Ci si potrà prenotare per le vaccinazioni nella sede di Oristano anche via mail e per telefono: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , 0783317704 – 0783317705. Per le prenotazioni nei centri vaccinali nei diversi territori i cittadini si possono recare personalmente in questi centri o sempre alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

