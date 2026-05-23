Sono stati premiati a Oristano i migliori oli extravergine di oliva protagonisti della 32/a edizione del Concorso Montiferru - Premio nazionale per l'olio extravergine di oliva, organizzato dal Comitato Montiferru con il patrocinio del ministero delle Politiche Agricole.
Considerato uno dei più autorevoli concorsi
oleari italiani, il Premio Montiferru rappresenta da oltre
trent'anni un punto di riferimento per la valorizzazione della
qualità olearia nazionale e internazionale. Nato nel territorio del
Montiferru, area della Sardegna centro-occidentale storicamente
vocata alla coltivazione dell'olivo, il concorso promuove la
cultura dell'olio extravergine di oliva, sostiene le produzioni di
eccellenza e incentiva il miglioramento qualitativo del comparto
attraverso rigorose valutazioni tecniche e organolettiche affidate
a una commissione di esperti assaggiatori.
Al termine della consegna dei premi uno show
cooking a cura dello chef Nicola Bonora che aprirà la dimostrazione
con un intervento incentrato sull'uso e le proprietà dell'olio
extravergine in cucina.
I premi sono stati assegnati dalla commissione
presieduta da Pietro Paolo Arca e consegnati nel corso della
cerimonia alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del
mondo produttivo e delle organizzazioni del settore.
Tra i vincitori di questa edizione figurano
aziende provenienti da Sardegna, Puglia, Toscana, Campania, Sicilia
e Basilicata, a conferma dell'alto livello qualitativo raggiunto
dall'olivicoltura italiana.
Nella categoria Biologico il primo premio è
stato assegnato all'Azienda Agricola Caputo Maria della Puglia con
"Gran Pregio Bio Coratina", seguita da Azienda Biologica Jumpadu
con "Jumpadu Nera di Oliena" e da Masoni Becciu con
"Alphabetum".
Per la categoria Monocultivar si è classificata
al primo posto l'Azienda Agricola Lamacupa di Arbore Michele, dalla
Puglia, con "Luma Selezione Coratina". Secondo posto per Dedamiani
Angelo con "Dedolio" e terzo per SGM Mulas S.A.S. di Mulas Marcello
& C. con "Cardanera".
Nella...