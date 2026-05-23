Concorso Montiferru, premiati i migliori oli extravergine di oliva d'Italia - Notizie

Sono stati premiati a Oristano i migliori oli extravergine di oliva protagonisti della 32/a edizione del Concorso Montiferru - Premio nazionale per l'olio extravergine di oliva, organizzato dal Comitato Montiferru con il patrocinio del ministero delle Politiche Agricole.Considerato uno dei più autorevoli concorsi oleari italiani, il Premio Montiferru rappresenta da oltre trent'anni un punto di riferimento per la valorizzazione della qualità olearia nazionale e internazionale. Nato nel territorio del Montiferru, area della Sardegna centro-occidentale storicamente vocata alla coltivazione dell'olivo, il concorso promuove la cultura dell'olio extravergine di oliva, sostiene le produzioni di eccellenza e incentiva il miglioramento qualitativo del comparto attraverso rigorose valutazioni tecniche e organolettiche affidate a una commissione di esperti assaggiatori.Al termine della consegna dei premi uno show cooking a cura dello chef Nicola Bonora che aprirà la dimostrazione con un intervento incentrato sull'uso e le proprietà dell'olio extravergine in cucina.I premi sono stati assegnati dalla commissione presieduta da Pietro Paolo Arca e consegnati nel corso della cerimonia alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo produttivo e delle organizzazioni del settore.Tra i vincitori di questa edizione figurano aziende provenienti da Sardegna, Puglia, Toscana, Campania, Sicilia e Basilicata, a conferma dell'alto livello qualitativo raggiunto dall'olivicoltura italiana.Nella categoria Biologico il primo premio è stato assegnato all'Azienda Agricola Caputo Maria della Puglia con "Gran Pregio Bio Coratina", seguita da Azienda Biologica Jumpadu con "Jumpadu Nera di Oliena" e da Masoni Becciu con "Alphabetum".Per la categoria Monocultivar si è classificata al primo posto l'Azienda Agricola Lamacupa di Arbore Michele, dalla Puglia, con "Luma Selezione Coratina". Secondo posto per Dedamiani Angelo con "Dedolio" e terzo per SGM Mulas S.A.S. di Mulas Marcello & C. con "Cardanera".Nella...

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