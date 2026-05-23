In Sardegna, la lettura regionale del sondaggio Fadoi sullo stato di lavoro nei reparti di medicina interna restituisce una fotografia nella quale "gli ospedali fanno sempre più fatica a garantire continuità con organici stabili e condizioni di lavoro sostenibili". L'indagine è stata presentata al 31/o congresso nazionale della Federazione dei medici internisti ospedalieri a Rimini.
Secondo Fadoi emerge un diffuso disagio
professionale, collegato al fenomeno del burnout e alla percezione
di un progressivo peggioramento delle condizioni lavorative nel
corso della carriera ospedaliera; "un segnale che riflette una
pressione organizzativa crescente e una difficoltà sempre più
marcata nel garantire sostenibilità al lavoro nei reparti di
medicina interna".
Tra le principali priorità vi è "la necessità di
rafforzare il coordinamento e la continuità assistenziale tra
ospedale e territorio, elemento fondamentale per evitare che
l'ospedale resti l'unico punto di riferimento per pazienti fragili
e complessi - fa sapere la Federazione - Accanto a questo, resta
centrale il tema degli organici: è necessario un rafforzamento del
personale medico e infermieristico e un riconoscimento più adeguato
del ruolo della medicina interna nell'ospedale". Per Fadoi, il
punto non è soltanto aumentare il numero dei professionisti, "ma
rendere coerente l'organizzazione dei reparti con la complessità
reale dei pazienti assistiti, oggi, infatti la medicina interna
oggi prende in carico persone spesso anziane, fragili, con più
patologie contemporaneamente e con bisogni che non si esauriscono
nel singolo episodio acuto.
Servono quindi organici adeguati, percorsi più
integrati con il territorio e un riconoscimento della medio-alta
intensità di cura ormai presente nella pratica quotidiana".
"I dati confermano - evidenzia Mattia Lillu
presidente regionale Fadoi - che la medicina interna è uno dei
punti nevralgici dell'ospedale: qui arrivano pazienti fragili,
anziani, spesso con più patologie contemporaneamente. Per questo
servono...