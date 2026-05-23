Roma, ordigno esplode davanti all'ingresso di un condominio: indagini in corso

(Adnkronos) - Una forte esplosione è stata avvertita nella notte davanti all'ingresso di un condominio in via Vincenzo Manzini, nella zona est di Roma, senza provocare feriti. Intorno alle 3:54, la squadra dei Vigili del Fuoco di Frascati è intervenuta sul posto a seguito di un forte scoppio. Secondo le prime informazioni raccolte sul luogo dell'esplosione, questa sarebbe stata causata presumibilmente da un ordigno collocato nei pressi del cancello d’ingresso dello stabile. La deflagrazione ha provocato ingenti danni al cancello condominiale, alla struttura della soffitta e alle vetrate presenti sui pianerottoli delle scale dell’edificio. Coinvolta anche un’autovettura parcheggiata davanti all’ingresso.

L’edificio interessato è composto da cinque piani fuori terra per un totale di 17 appartamenti. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Polizia di Roma Capitale e la Polizia Scientifica, impegnati nei rilievi e nelle indagini per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e la natura dell’esplosione. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono terminate nelle prime ore della mattinata.