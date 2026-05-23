(Adnkronos) - Oggi, sabato 23 maggio, andrà in onda su Canale 5 'Pooh 60 - La nostra storia', lo speciale evento musicale dall'Arena di Verona dedicato a una delle band più amate e longeve della musica italiana. Alla conduzione ci sarà Michelle Hunziker.

Sul palco dell’anfiteatro veronese, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno sei decenni di musica, successi e amicizia attraverso un grande racconto live, aneddoti inediti e ricordi di una storia che ha segnato intere generazioni e accompagnato la vita di milioni di persone.

Tra gli ospiti della serata: Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta e Marco Masini.

La storia e la carriera della band saranno al centro dello show anche attraverso scenografie, immagini e contenuti visivi ideati per ripercorrere i 60 anni di storia dei Pooh. Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, in 60 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, ottenuto numerosi premi e riconoscimenti e segnato la storia della musica italiana anche per le innovazioni introdotte nei concerti live, nell’uso della tecnologia e della multimedialità. Una serata evento che celebra la musica, la storia e il repertorio della storica band.