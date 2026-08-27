Coltivava Cannabis in Casa: Arrestato 47enne con 732 Grammi e una Katana

ESCALAPLANO – I Carabinieri della Compagnia di Jerzu hanno arrestato un 47enne del posto per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta il 24 agosto, nel corso di una perquisizione domiciliare.

All'interno dell'abitazione, i militari hanno rinvenuto:

5 piante di Cannabis Indica (altezza media 2 metri)

(altezza media 2 metri) 732 grammi di Marijuana

Strumenti per il confezionamento

Denaro contante

Durante il controllo, è stata anche trovata e sequestrata una spada modello "Katana" non regolarmente denunciata, per la quale l'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria.

L'arrestato è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l'indagato è presunto innocente fino a sentenza definitiva.