(Adnkronos) - ﻿E' stato dimesso dall'ospedale il cuginetto della piccola Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. Il bambino di 4 anni è risultato positivo alla difterite ma le sue condizioni non erano gravi come quelle della piccola cugina perché vaccinato regolarmente, mentre Anna Rosa non è mai stata vaccinata contro la difterite. Per questo motivo sono indagati i genitori, accusati di omicidio colposo.

Dai referti del laboratorio dell'ospedale di provenienza gli isolati dei due pazienti (bambina deceduta e cugino) presentano lo stesso profilo di antibiotico-resistenza, mentre il sequenziamento completo è ancora in corso. Al momento non risultano altri casi.