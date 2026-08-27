Oltre 3,7 Chili di Marijuana e Cocaina in Casa: Arrestato un Uomo dai Carabinieri

Sorso, Oltre 3,7 Chili di Marijuana e Cocaina: Arrestato un Uomo dai Carabinieri

SORSO – I Carabinieri della Stazione di Sorso hanno arrestato un uomo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo è avvenuto nella notte di martedì 25 agosto, durante un servizio di pattugliamento in via Melis.

L'uomo, fermato per un controllo, ha mostrato un atteggiamento particolarmente teso, insospettendo i militari. La perquisizione personale e veicolare ha portato al rinvenimento di 4,90 grammi di cocaina già suddivisa in tre dosi e 130 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Le ricerche sono state estese all'abitazione dell'uomo, dove i Carabinieri hanno trovato, all'interno del garage, altri 3,7 chilogrammi di marijuana.

Tutto il materiale è stato sequestrato. L'arrestato è stato trattenuto in attesa dell'udienza di convalida, su disposizione della Procura di Sassari.

L'operazione conferma l'impegno dei Carabinieri nel contrasto al traffico di stupefacenti. L'indagato è presunto innocente fino a sentenza definitiva.