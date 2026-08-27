La mostra "Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta", allestita alla Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy di Cagliari, è stata prorogata fino al 4 ottobre 2026. Un successo testimoniato dai numeri: sono oltre 62.000 i visitatori che hanno già varcato le porte dell'esposizione, inaugurata lo scorso 28 febbraio e inizialmente programmata fino al 31 luglio.
"Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta"
è organizzata da Sémata Società Cooperativa e Comune di Cagliari,
assessorato alla Cultura, Spettacolo e Turismo, in collaborazione
con Innovation CGMZ e Full Media Service.
"Il successo di pubblico qualifica ulteriormente
la Passeggiata Coperta e tutto il Sistema dei Monumenti Cagliari
MoCa come elementi attrattori nel contesto culturale e turistico
della città di Cagliari. Il sistema culturale Monumenti Cagliari
conferma ancora una volta il suo ruolo di divulgatore culturale
completando l'offerta della scoperta dei beni culturali cittadini
con esperienze culturali che guardano al mondo e al coinvolgimento
del pubblico più ampio", dice Paola Tuveri, presidente di Semata
Soc. Coop.
La proroga consente così a un pubblico ancora
più ampio di immergersi nella storia del faraone più celebre
dell'antico Egitto e di conoscere da vicino, attraverso le uniche
repliche ufficiali certificate dal ministero delle Antichità
Egiziano, alcuni dei reperti più rappresentativi del suo
straordinario tesoro.
Il risultato raggiunto conferma l'interesse
suscitato dalla mostra, che porta a Cagliari un'esperienza capace
di unire archeologia, storia, ricostruzioni scenografiche e
tecnologie immersive, accompagnando il visitatore nella tomba più
famosa dell'antichità e nella scoperta che, il 26 novembre 1922,
cambiò per sempre la storia dell'archeologia. Dalla scoperta di
Howard Carter al tesoro del faraone "Tutankhamon. La tomba, il
tesoro, la scoperta" ricostruisce la vicenda della scoperta della
tomba attraverso un percorso articolato che consente di esplorare,
stanza dopo stanza,...