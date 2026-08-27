Oltre 62mila visitatori, la mostra Tutankhamon prorogata al 4 ottobre - Notizie

La mostra "Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta", allestita alla Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy di Cagliari, è stata prorogata fino al 4 ottobre 2026. Un successo testimoniato dai numeri: sono oltre 62.000 i visitatori che hanno già varcato le porte dell'esposizione, inaugurata lo scorso 28 febbraio e inizialmente programmata fino al 31 luglio."Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta" è organizzata da Sémata Società Cooperativa e Comune di Cagliari, assessorato alla Cultura, Spettacolo e Turismo, in collaborazione con Innovation CGMZ e Full Media Service."Il successo di pubblico qualifica ulteriormente la Passeggiata Coperta e tutto il Sistema dei Monumenti Cagliari MoCa come elementi attrattori nel contesto culturale e turistico della città di Cagliari. Il sistema culturale Monumenti Cagliari conferma ancora una volta il suo ruolo di divulgatore culturale completando l'offerta della scoperta dei beni culturali cittadini con esperienze culturali che guardano al mondo e al coinvolgimento del pubblico più ampio", dice Paola Tuveri, presidente di Semata Soc. Coop.La proroga consente così a un pubblico ancora più ampio di immergersi nella storia del faraone più celebre dell'antico Egitto e di conoscere da vicino, attraverso le uniche repliche ufficiali certificate dal ministero delle Antichità Egiziano, alcuni dei reperti più rappresentativi del suo straordinario tesoro.Il risultato raggiunto conferma l'interesse suscitato dalla mostra, che porta a Cagliari un'esperienza capace di unire archeologia, storia, ricostruzioni scenografiche e tecnologie immersive, accompagnando il visitatore nella tomba più famosa dell'antichità e nella scoperta che, il 26 novembre 1922, cambiò per sempre la storia dell'archeologia. Dalla scoperta di Howard Carter al tesoro del faraone "Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta" ricostruisce la vicenda della scoperta della tomba attraverso un percorso articolato che consente di esplorare, stanza dopo stanza,...

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