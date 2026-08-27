Gonnosfanadiga, Scontro tra Furgone e Bicicletta: Pensionato Ferito in Codice Rosso

GONNOSFANADIGA – Un incidente stradale si è verificato lungo via Nazionale a Gonnosfanadiga, coinvolgendo un ciclista ultrasettantenne e un furgone Fiat Ducato condotto da un artigiano. Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli sono entrati in collisione.

Il ciclista è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale e l'Aliquota Radiomobile di Villacidro, che stanno gestendo la viabilità e effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica.

L'incidente rientra nelle attività di prevenzione e sicurezza stradale svolte quotidianamente dall'Arma. Le indagini proseguono per chiarire le cause dello scontro.