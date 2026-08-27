Atti Osceni in Piazza Yenne e Aggressione ai Carabinieri: Arrestata una Coppia di Ventenni

CAGLIARI – I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato una coppia di ventenni nella centralissima piazza Yenne per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I due sono stati anche deferiti per atti osceni in luogo pubblico.

Durante un controllo notturno, i militari hanno notato un'auto parcheggiata in modo irregolare e una coppia intenta in attività che superavano i limiti delle effusioni consentite in pubblico. Alla richiesta dei documenti, i due hanno reagito con aggressività, scagliandosi contro i militari per impedire l'accertamento.

I Carabinieri hanno bloccato i ragazzi e, durante la perquisizione, hanno trovato e sequestrato alcuni grammi di cocaina, per i quali sono stati segnalati alla Prefettura.

La coppia è stata accompagnata in caserma e trattenuta in attesa del giudizio con rito direttissimo. L'operazione si inserisce nei controlli della movida cagliaritana per garantire sicurezza e decoro urbano. I due sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva.