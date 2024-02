Oristano

Niente turno nella giornata di oggi

Oggi, mercoledì 28 febbraio, rimarranno chiusi gli ambulatori straordinari di comunità territoriale di San Vero Milis, in via Santa Barbara 13 e di Narbolia, in via Principe Amedeo 1.

Lo ha reso noto la direzione generale della Asl 5 e l’ufficio integrazione ospedale-territorio.

A San Vero Milis a Narbolia il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di base di San Vero Milis, Zeddiani e Narbolia.

Mercoledì, 28 febbraio 2024