La Procura di Tempio Pausania ha chiuso le indagini preliminari nell'inchiesta per l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa con tre colpi di pistola in faccia, il 12 settembre 2025, da Emanuele Ragnedda, nello stazzo di Conca Entosa, nelle campagne di Palau, in Gallura, nella tenuta dell'imprenditore vitivinicolo.
La pm, Noemi Mancini, ha escluso l'ipotesi di
legittima difesa e accusa l'indagato di omicidio volontario, con le
aggravanti dei motivi abbietti e futili, sevizie e crudeltà.
Ragnedda è accusato anche di occultamento di
cadavere e porto abusivo di pistola.
Gli avvocati difensori di Emanuele Ragnedda,
Gabriele Satta e Luca Montella, sostengono con forza la tesi della
legittima difesa: "Accogliamo positivamente la conclusione delle
indagini perché questo significa avvicinarsi al processo reale dopo
mesi di processo mediatico. A commento dell'incolpazione
provvisoria, possiamo manifestare lo sconcerto per la
trasformazione finanche di un'allegazione di legittima difesa
nell'aggravante del motivo futile, laddove l'intero complesso
dell'accusa non riesce ad individuare una sola valida ragione per
spegnere la vita della giovane donna alternativa alla necessità per
il Ragnedda di difendersi da un'aggressione armata - dichiarano i
due legali, all'ANSA - Dopo otto mesi di silenzio, motivati dal
rispetto delle persone offese e del lavoro degli inquirenti, è
venuto il momento di affermare a chiare lettere che Emanuele
Ragnedda non è il mostro che viene dipinto dalle indagini e
confidiamo che lo sviluppo processuale della vicenda, sulla base
degli ottimi elementi di cui la difesa dispone, saprà
dimostrarlo".
A supporto della tesi difensiva (Ragnedda ha
dichiarato agli inquirenti di essere stato aggredito con un
coltello) gli avvocati porteranno la relazione del perito, Dario
Redaelli, che proprio poche settimane fa nella tenuta di Conca
Entosa, ha raccolto diversi elementi che proverebbero la presenza
di...