Cercano in casa attrezzi rubati e trovano anche un allaccio elettrico abusivo

Cronaca I carabinieri hanno denunciato un operaio

Immagine d'archivio

Serdiana

I carabinieri hanno denunciato un operaio

Era sospettato di essere entrato in una casa e aver rubato attrezzi da lavoro per un valore di 300 euro. I carabinieri lo hanno individuato dopo alcune settimane di indagini ma quando hanno perquisito la sua casa di Serdiana hanno scoperto – assieme alla refurtiva – un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Molto semplicemente, l’impianto di casa era stato collegato a un lampione della rete pubblica, come hanno verificato i tecnici dell’Enel.

Così i carabinieri della stazione di Dolianova hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un operaio di 47 anni, già noto per altre vicende analoghe, con le accuse di furto in abitazione e furto aggravato di energia elettrica.

Il furto era stato denunciato il 23 settembre, da una donna di 50 anni, di Serdiana, che ora ha riavuto gli attrezzi che le erano stati portati via da casa.

Lunedì, 6 novembre 2023

commenta