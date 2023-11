Aggredito in strada per uno zaino, finisce al pronto soccorso con lesioni al volto

Cronaca I carabinieri hanno rintracciato e denunciato uno dei responsabili

Cagliari

I carabinieri hanno rintracciato e denunciato uno dei responsabili

Hanno aggredito e percosso un uomo per rubargli lo zaino, ma quando sono arrivati i carabinieri uno dei responsabili si era già allontanato. L’altro – un uomo di 31 anni, di Monserrato, già noto alle forze dell’ordine – è stato denunciato per rapina in concorso e lesioni personali.

L’aggressione è avvenuta ieri a Cagliari. Durante la notte un un uomo di 45 anni, brasiliano, residente a Cagliari, ha segnalato alla centrale operativa di via Nuoro di essere stato aggredito e derubato da due persone in via Salaris.

I carabinieri hanno immediatamente battuto il quartiere e hanno trovato uno dei sospettati, che alla vista dei militari ha gettato per terra lo zaino.

Poco dopo l’aggressore è stato riconosciuto dalla vittima. L’uomo ha riportato lievi lesioni al volto ed è stato medicato al pronto soccorso del Policlinico universitario di Monserrato.

L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

I carabinieri stanno ora indagando per risalire all’identità del secondo rapinatore.

Lunedì, 6 novembre 2023

