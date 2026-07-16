Autovelox, Nuove Regole: In Sardegna Restano Attivi 24 Dispositivi. L'Elenco Dettagliato

SARDEGNA – Sono entrate in vigore dal 12 luglio le nuove norme sugli autovelox, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Il provvedimento, atteso da 34 anni, disciplina in modo organico le procedure di omologazione, taratura e verifica dei dispositivi. Secondo i dati del Mit, su oltre 10mila apparecchi attivi in Italia, solo 3.150 sono regolari. In Sardegna, sulla base della lista aggiornata, restano operativi 24 dispositivi, con modelli specifici approvati o in fase di omologazione.

I DISPOSITIVI IN SARDEGNA: L'ELENCO DETTAGLIATO

L'analisi dei dati dei comuni sardi conferma la presenza di modelli come Autovelox 106 (Sodi Scientifica), TruCam HD (Eltraff) e Velomatic 512 (Eltraff), oltre ai dispositivi Project Automation.

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selargius

2 dispositivi Project Automation S.p.A. PASVC (approvati nel 2018)

Elmas

SS 130, km 4.980, direzione Iglesias: Project Automation K53800_SPEED (approvato nel 2021)

Sestu

SS 131, km 7.400, direzione Sassari: Sodi Scientifica Autovelox 106 Premium Plus (approvato nel 2014)

Quartu Sant'Elena

1 dispositivo: Sodi Scientifica Autovelox 106 (approvato nel 2014)

Sinnai

1 dispositivo: Sodi Scientifica Autovelox 106 (approvato nel 2014)

Capoterra

1 dispositivo: Eltraff TruCam HD (approvato nel 2018)

Monserrato

2 dispositivi: Eltraff Telelaser (approvato nel 2011) Project Automation PASVC (approvato nel 2014) – posizionato sulla SS 387, km 6.470, verso la SS 554



Unione dei Comuni Parteolla e Basso Campidano

1 dispositivo: Sodi Scientifica Autovelox 104/C-2 (approvato nel 1993)

Gonnosfanadiga

1 dispositivo: Eltraff Velomatic (approvato nel 2007)

Carbonia

1 dispositivo: Sodi Scientifica Autovelox 106 (approvato nel 2014)

Decimomannu

SS 130, km 15.126, direzione Cagliari

Monastir

SS 131, direzione Cagliari

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Iglesias

2 dispositivi: Eltraff Telelaser TruCam (approvati nel 2011) – sulla SS 126, km 32.850, direzione Cagliari

Carloforte

1 dispositivo (modello non specificato)

PROVINCIA DI SASSARI

Sassari

8 dispositivi, tra cui: Eltraff Velomatic 512D (fisso/mobile, approvato nel 2007) Eltraff Telelaser LTI 20-20 (mobile, approvato nel 1997) Eltraff Telelaser Microdigican (mobile, approvato nel 2000) Eltraff Telelaser TruCam HD (mobile, approvato nel 2011)



Olbia

1 dispositivo: Eltraff Telelaser TruCam (approvato nel 2011)

Ittiri

1 dispositivo: Eltraff Telelaser TruCam (approvato nel 2011)

Porto Torres

1 dispositivo: Sodi Scientifica Autovelox 106 (approvato nel 2014, attualmente in fase di taratura)

PROVINCIA DI NUORO

Nuoro

1 dispositivo: Sodi Scientifica Autovelox 106 (approvato nel 2014)

LE NUOVE REGOLE E I MODELLI OMOLOGATI

Il decreto del Mit, firmato da Matteo Salvini, introduce regole uniformi: per i dispositivi approvati prima del giugno 2017 è prevista una verifica della documentazione, mentre per quelli approvati dopo quella data l'omologazione è automatica. Questo ha portato alla dismissione di oltre 6mila apparecchi. In Sardegna, la maggior parte dei dispositivi omologati (come l'Autovelox 106 della Sodi Scientifica) rientrano nella lista degli apparecchi approvati dal Mit.

Per consultare l'elenco completo dei dispositivi omologati: https://velox.mit.gov.it/dispositivi .

L'obiettivo dichiarato è garantire che il controllo della velocità sia uno strumento di sicurezza stradale e non un pretesto per fare cassa. "Basta autovelox fantasma", ha commentato Salvini, "che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori".