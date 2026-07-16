In due settimane, grazie alla donazione di organi, 27 persone in lista d'attesa hanno potuto sottoporsi a un trapianto. Fra il 3 e il 17 giugno scorsi, l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, ha concluso sette percorsi donativi che hanno permesso il prelievo di sette fegati, otto reni, due cuori e dieci cornee, destinati in parte a pazienti in Sardegna, mentre altri sono stati destinati a persone fuori dall'isola, secondo i criteri stabiliti dal Centro nazionale trapianti, che assegna gli organi in base alle urgenze cliniche e alle liste d'attesa.
I donatori sono sette, sei donne e un uomo, tra
i 52 e gli 89 anni. In particolare, due donne di 86 e 89 anni,
hanno consentito il prelievo del fegato, a dimostrazione - osserva
l'Aou - che l'idoneità alla donazione non dipende esclusivamente
dall'età anagrafica, ma dalla valutazione clinica effettuata caso
per caso.
L'attività è affidata dal Coordinamento
ospedaliero Procurement (Cop) dell'Aou di Sassari, diretto da Paola
Murgia e di cui fanno parte anche le infermiere Chiara Favini e
Selena Todde. Dall'inizio del 2026 i donatori effettivi sono già 17
e hanno consentito finora il prelievo di tre cuori, due polmoni, 17
fegati, 14 reni e 22 cornee. Nell'intero 2025 i donatori erano
stati 24.
"Dietro ogni donazione c'è una storia di grande
generosità e di straordinaria umanità ", osserva Murgia. "Il nostro
lavoro accompagna tutto il percorso donativo: dall'identificazione
del potenziale donatore alla verifica della volontà espressa in
vita, dal confronto con i familiari fino al coordinamento delle
équipe impegnate nel prelievo degli organi e dei tessuti. In
momenti di profondo dolore, la scelta di donare può trasformarsi in
una speranza concreta per molte altre persone. Per questo è
fondamentale che ciascuno esprima in vita la propria volontà:...