Il Pnrr è un grande acceleratore per accorciare le distanze interne alla Sardegna, ma del tutto insufficiente, da solo, a colmare il divario strutturale che separa l'isola dal resto d'Italia e d'Europa. È il fulcro dell'audizione del vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, questa mattina davanti a deputati e senatori della commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità della Camera.
Meloni ha riassunto le cifre del Piano per la
Sardegna, aggiornate al 5 luglio 2026: 4,9 miliardi di euro
destinati a 19.251 progetti e pagamenti già arrivati al 53% delle
risorse (2,61 miliardi) "Il Pnrr non è stato concepito per
compensare gli svantaggi insulari", ha chiarito Meloni, precisando
che "l'insularità non coincide con una semplice insufficienza di
infrastrutture, ma è una condizione geografica permanente" che
grava quotidianamente su trasporti, energia e imprese. Ogni
investimento in sanità, scuola e mobilità assume nell'Isola un
significato raddoppiato a causa della dispersione della
popolazione, della bassa densità demografica e della totale
dipendenza dai collegamenti aerei e marittimi.
Nel dettaglio finanziario delle missioni, la
transizione ecologica assorbe la quota maggiore con 1,58 miliardi
di euro, seguita da digitalizzazione e competitività (950 milioni),
istruzione e ricerca (838 milioni), salute (459 milioni),
infrastrutture e mobilità (410 milioni), inclusione e coesione (367
milioni) e REPowerEU (297 milioni). La gestione è frammentata tra
società pubbliche e private (31%), ministeri (20%), Regione e
agenzie regionali (18%, pari a 967 milioni totali a regia regionale
di cui 735 milioni di sola quota Pnrr), Comuni e Unioni di Comuni
(15%), scuole e università.
Sul fronte dei risultati già certificati a regia
regionale, Meloni ha rivendicato il completamento di tutti i 12
interventi di Protezione civile contro il rischio alluvione, la
bonifica del sito minerario di Su Zurfuru a Flumini Maggiore,...