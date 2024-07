Ascot, variazioni d'orario a San Vero Milis e Simaxis

Si registrano alcune modifiche negli orari di apertura degli Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriali (Ascot) per la giornata di domani, venerdì 26 luglio, a San Vero Milis e Simaxis. L’Ascot di San Vero Milis, situato in via Santa Barbara numero 13, sarà accessibile dalle 16 alle 20. Questo ambulatorio serve i cittadini di San Vero Milis, Zeddiani e Narbolia, offrendo un servizio di assistenza per prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, e altre prestazioni sanitarie. Per l’Ascot di Simaxis, in via Brancaleone Doria numero 4, l’orario di apertura sarà dalle 14 alle 19. I residenti di Ollastra, Siamaggiore, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu e Zerfaliu potranno accedere ai servizi dell’ambulatorio per le loro necessità sanitarie. Gli Ascot, che sono 28 in totale nella provincia di Oristano, offrono un supporto essenziale ai cittadini privi di medico di famiglia. Gli utenti, muniti di tessera sanitaria e della documentazione necessaria, possono usufruire dei servizi gratuiti di queste strutture per richiedere prescrizioni mediche, visite, rinnovo di piani terapeutici e

