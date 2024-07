Allerta incendi della Protezione Civile in provincia di Oristano

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta incendi arancione per la provincia di Oristano, valido per venerdì 26 luglio. Questo avviso sottolinea un alto rischio di incendi e invita a una condizione di attenzione rinforzata per tutta la giornata. Le previsioni meteo indicano infatti un pericolo elevato per la propagazione di incendi che potrebbero raggiungere intensità e velocità tali da rendere difficoltoso il loro controllo con i mezzi ordinari. Secondo la Protezione Civile, le condizioni atmosferiche e ambientali sono tali da poter innescare incendi che, se non tempestivamente affrontati, possono crescere rapidamente di intensità. Le alte temperature, unite alla siccità e ai forti venti previsti, creano un mix pericoloso che facilita l’espandersi delle fiamme. In questi scenari, gli incendi potrebbero propagarsi rapidamente e diventare fuori controllo, richiedendo l’intervento della flotta statale per essere domati. L’allerta arancione rappresenta un livello di rischio importante. Questo grado di allerta implica che gli incendi, una volta innescati, possono svilupparsi con una forza tale da mettere a dura prova le risorse

