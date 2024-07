Incidente a Monserrato: Donna alla guida di un mercedes si schianta contro la serranda della farmacia Cau

Monserrato, 25 luglio 2024 - Momenti di paura questo pomeriggio a Monserrato, quando una Mercedes ha impattato contro la serranda della farmacia Cau. L'incidente è avvenuto attorno alle 14:45, sconvolgendo la tranquillità della giornata.

Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che la conducente abbia perso il controllo del veicolo, terminando la sua corsa frontalmente contro l'ingresso del locale. Le cause di questa perdita di controllo rimangono al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Nonostante il forte impatto e i danni visibili alla struttura della farmacia, fortunatamente non ci sono state conseguenze fisiche per la conducente del veicolo, una donna la cui identità non è stata resa nota.

La Polizia Locale di Monserrato ha avviato le indagini per fare chiarezza sull'incidente e sta collaborando con gli esperti per capire le eventuali cause tecniche che potrebbero aver portato alla perdita di controllo della Mercedes. Nel frattempo, la zona è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi ai passanti e ai residenti.

Questo episodio, fortunatamente senza gravi conseguenze, riaccende l'attenzione sulla necessità di sicurezza stradale e di prudenza alla guida.

