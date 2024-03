La Marmilla si scopre a passo lento con il progetto "Passeg..Giare"

Seconda tappa domenica 10 marzo del progetto itinerante “Passeg..Giare”, iniziativa del Consorzio Turistico Due Giare per scoprire in maniera innovativa la Marmilla “camminando”. Ovvero un turismo lento che propone, per un mese e mezzo, passeggiate in diversi comuni fra nuraghi, chiese, ambiente incontaminato, centri storici, tradizioni locali e gastronomia. Il supporto tecnico e logistico è curato dalla società Sardegna Trail, inoltre la collaborazione delle Pro loco e delle associazioni locali. Domenica 10 marzo i paesi interessati saranno Pompu, Curcuris e Gonnosnò per un percorso di 12 chilometri e 500 metri, e un dislivello di 250 metri, difficoltà media, una passeggiata adatta a camminatori abituali. In vetrina a Pompu il nuraghe Santu Miali e il museo del pane, a Curcuris le chiese di San Sebastiano e Santa Maria e a Gonnosnò il pozzo sacro di San Salvatore e le tombe dei giganti Is Lapideddas. Partenza alle 9 dall’ingresso di Pompu, poi Curcuris e infine a Figu, frazione di Gonnosnò, nella struttura di San Salvatore. Qui si potranno degustare i prodotti tipici locali. Per chi

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie