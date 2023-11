Ai campionati nazionali Csen 10 medaglie per la società Judo Terralba

Terralba

A Riccione undici gli atleti in gara. Spanu bloccato da un infortunio

Ben 10 medaglie con 11 partecipanti. È l’ottimo risultato della G.s Judo Terralba ai campionati nazionali Csen, svolti lo scorso fine settimana a Riccione.

Medaglia d’oro per Gabriele Spanu, Simone Diana, Andrea Meloni, Anna Marcias e Cristian Loi, medaglia d’argento per Mattia Manca, Alessio Loi, Marica Spanu e Eleonora Loi, medaglia di bronzo per Sofia Abdellatif, mentre Emma Abdellatif, nonostante abbia disputato una bellissima gara si è classificata al 5° posto.

Grande assente della società Gianluca Spanu, bloccato da un bruttissimo infortunio.

“Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi, anche se so che qualcuno può fare di più”, ha detto il tecnico Giovanni Spanu, che ha accompagnato e seguito gli atleti in gara. “Ora lavoreremo per i campionati regionali, organizzati dalla nostra società, che si terranno ad Arborea nel palazzetto del complesso della fiera, sperando di portare a casa numerosi titoli. Subito dopo con Alessio Loi andremo a Roma per la finale dei campionati Italiani esordienti B”.