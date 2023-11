Vaccini e polemiche, la Fimmg: “L’Asl di Oristano ci denunci per aver difeso i nostri pazienti”

Oristano

Durissimo scontro

Non si placa la polemica sulla campagna vaccinale in provincia di Oristano. E’ durissimo lo scontro tra medici e Asl. Proprio i medici adesso tornano alla carica con una nota del segretario provinciale della Federazione medici di famiglia, Peppino Canu, che ieri aveva sollevato il caso: aveva denunciato la mancata consegna dei vaccini ai medici di famiglia e dunque la loro impossibilità a prendere parte alla campagna, di fatto in grande ritardo sul territorio, rispetto a quanto accade nelle altre province sarde. A Canu aveva risposto il direttore generale del’Asl negando questi ritardi e rigettando sui medici la responsabilità: solo negli ultimi giorni sarebbe giunta la loro disponibilità alla somministrazione delle dosi. Di seguito la replica diffusa ora dal segretario della Fimmg.

È incredibile e inaudito, che ogni seppur minima osservazione critica, nel valutare la qualità dell’assistenza alla popolazione della nostra provincia sia vista come una guerra. Invece di argomentare, discutere, spiegare, la direzione generale dell’Asl di Oristano si infila l’elmetto e si trincera dentro il suo fortino, non si sa bene a difendere chi e che cosa. È inconfutabile e oggettivo: la campagna vaccinale dei medici di medicina generale, importante quanto quella praticata dalla medicina pubblica, ad oggi non è ancora partita. L’Asl di Oristano, unica in Sardegna, sino a ieri non aveva ancora affidato ai medici di medicina generale i vaccini necessari per la campagna vaccinale. Nelle altre Asl sarde la distribuzione è iniziata ai primi di novembre. Da un mese ormai, i pazienti in ambulatorio o tramite mezzi telematici chiedono insistentemente la disponibilità dei vaccini, senza ovviamente alcuna risposta, con lunghe discussioni e perdita di tempo prezioso sottratto all’attività quotidiana. La direzione dell’Asl comunica che il Servizio di igiene pubblica ha già inoculato “quasi” 2000 dosi vaccinali. Bene, a Cagliari i medici di medicina generale hanno iniettato circa 20.000 vaccini, noi generalisti di Oristano neanche uno.

La direzione dell’Asl pensa che dietro l’affermazione della Fimmg ci possa essere un procurato allarme. Sì, c’è l’allarme lanciato per proteggere i propri pazienti, soprattutto i più fragili, che per malattia o anzianità non possono raggiungere i centri vaccinali. Bene, allora la direzione dell’Asl vada dall’autorità giudiziaria a denunciarlo. Finalmente un organismo terzo istituzionale, giudicherà l’operato di tutti i dirigenti e professionisti.

Ci sono ancora medici generalisti che non hanno ricevuto la gratificazione economica dei vaccini Covid inoculati nel 2021 e 2022. Alcuni colleghi non hanno ricevuto il compenso dovuto per la campagna anti influenzale 2022 – 2023. Alcuni istituti contrattuali, riconosciuti in tutta la Sardegna, non vengono riconosciuti dalla Asl 5: si tratta della “quota ponderazione cessati” presente da anni nelle buste paga degli altri colleghi sardi non in quelle dei professionisti oristanesi. Non solo. Nei primi mesi del 2023 molti medici si sono visti sottrarre quote stipendiali che in alcuni casi hanno toccato cifre di sei – settemila euro, per il problema dei pazienti “non codificati”, recupero illegale e illegittimo al limite, questo sì, dell’appropriazione indebita.

La medicina generale non solo nella nostra Asl, è marginalizzata ed esclusa da qualsiasi decisione. I medici di medicina generale vengono coinvolti solo quando, per la crisi territoriale debbono farsi carico di un enorme numero di assistiti, con grande sofferenza degli uni e degli altri.

Nel nostro territorio mancano medici di base e di continuità assistenziale più che in altre zone sarde e non ci si chiede perché.

Anche con questi atteggiamenti messi in essere dalla direzione Asl si favoriscono l’esodo anticipato o la non accettazione di nuovi incarichi.

Constatato il livello di discussione, e la scarsa collaborazione, la Fimmg parlerà da ora in poi solo tramite vie legali.

Giuseppe Canu – Segretario Fimmg della provincia di Oristano

Lunedì, 20 novembre 2023