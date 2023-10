A Pompu pane fragrante e tante idee per un’edizione di Fromentu indimenticabile – Foto

Pompu

Turni in più per i laboratori con gli esperti e le visite al nuraghe

Tra laboratori, visite guidate e degustazioni, un successo a Pompu per Fromentu – Bread Experience: il borgo della Marmilla è stato preso d’assalto da tanti visitatori che hanno potuto vivere una domenica tra il profumo del pane.

Comprensibile la soddisfazione del Comune, che ha organizzato l’evento in collaborazione con la Pro loco. “È andata benissimo, anche meglio dello scorso anno”, ha detto il sindaco Moreno Atzei. “Più gente, più biglietti, più pane, più tutto”.

Il ricco programma ha coinvolto i tanti ospiti “I laboratori hanno registrato il tutto esaurito, con molte prenotazioni”, ha spiegato il primo cittadino. “Tanto che di sera abbiamo dovuto fare due turni in più per accontentare tutti. Discorso analogo per le visite al nuraghe Santu Miali: nel solo pomeriggio la navetta ha fatto dieci viaggi”.

Apprezzato anche il Museo multimediale Casa del pane, che ha ospitato il laboratorio delle paste tipiche dedicato ai più piccoli. “Si sono registrati circa 200 ingressi: un ottimo risultato rispetto a una normale domenica”, ha aggiunto il sindaco.

L’attesa della sfilata delle maschere Sonaggios e s’Urzu di Ortueri è stata l’occasione per prendere parte alle attività. “In tanti hanno utilizzato i grandi giochi di legno con l’associazione Leghenè”, ha continuato Atzei. “Non solo i bambini, ma anche i bambini grandi, se vogliamo chiamarli così”.

Fromentu è stata l’occasione per scoprire i segreti dei prodotti da forno più amati e per fare qualche foto ricordo. “La piazza si è riempita per lo show cooking del maestro Gabriele Valdès, che ha spiegato le diverse tecniche e le fasi della lavorazione delle pizzette al taglio”, ha spiegato il sindaco. “Un successo anche per la scritta colorata che abbiamo allestito, davanti alla quale era possibile fare uno scatto ricordo della giornata. A fine serata la piazza era ancora piena per il concerto”.