Oristano, città un po’ più green. Sul podio per solare pubblico e basso inquinamento da ozono

Migliora Oristano nella classifica delle città più green elaborata da Legambiente e dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Con un punteggio di 65,98% conquista il 22 posto, ben 19 in più rispetto allo scorso anno.

Diciannove i parametri considerati per i quali ogni città capoluogo di provincia ottiene un punteggio normalizzato da 0 a 100. Il punteggio finale viene assegnato definendo un peso per ciascun indicatore che oscilla tre 3 e 15 punti, per un totale di 100. La mobilità rappresenta il 25% dell’indice, la qualità dell’aria il 23%, i rifiuti il 20%, l’ambiente urbano il 15%, l’acqua il 12% e l’energia il 5%

Tre le classifiche parziali nelle quali la città di Eleonora risulta in top ten: due sul fronte dell’aria e una relativa all’energia.

Oristano – con 27,77 – è seconda per solare pubblico. La classifica tiene conto della potenza installata in kilowatt su edifici pubblici ogni mille abitanti. Meglio della città di Eleonora solo Padova, che raggiunge il valore di 30,98 kw. Nessun’altra città sarda risulta nella classifica dei primi 10 capoluoghi di provincia.

Lunedì, 23 ottobre 2023

