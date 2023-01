Il programma di ricerche che il Comune di Nurachi e la Soprintendenza porteranno avanti nei prossimi anni ha l’obiettivo di estendere ulteriormente l’area di indagine, con lo scopo di mettere in luce eventuali altre porzioni residue dell’edificio turrito e procedere di seguito in profondità, rimuovendo laddove possibile gli strati di crollo che sigillano le ultime fasi di vita dell’edificio, al fine di esplorarne lo sviluppo planimetrico e acquisire dati utili.

Del nuraghe Pische si aveva notizia solo dalle pagine di Vittorio Angius e del Cavaliere La Marmora, che riportavano la presenza, all’interno della chiesa parrocchiale, di un rilievo litico in cui erano rappresentati un pesce e un nuraghe, insieme a un’iscrizione che ricordava come i due elementi fossero all’origine del nome di Nurachi, mentre lo studioso Zanardelli raccontava di ruderi nel cuore dell’abitato.

Lo stesso nuraghe Pische sarebbe all’origine del toponimo dell’odierno abitato. Il progetto, in linea con le tematiche di ricerca che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna porta avanti sul territorio, grazie alla costante e proficua collaborazione tra gli enti coinvolti, ha preso avvio nel 2021, in un primo momento solo con risorse economiche comunali e poi, dallo scorso anno, con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Nonostante l’edificio antico sia stato utilizzato come elemento di fondazione del fabbricato moderno, gli scavi hanno restituito ampie porzioni di una torre che esibisce una possente tessitura in blocchi poligonali di basalto.

Renzo Ponti

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail