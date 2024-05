Santa Teresa Gallura

Sul posto anche ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri

Tre feriti in due incidenti stradali a un chilometro di distanza l’uno dall’altro, in un tratto colpito da forte pioggia. Per prestare i soccorsi è stato necessario l’intervento dell’elicottero.

L’incidente più grave ha visto coinvolti un campion e un’auto. A bordo dei due mezzi c’erano in totale cinque persone, due delle quali sono state trasportate all’ospedale. Sul posto, oltre all’elisoccorso, anche le ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Nell’altro incidente il conducente ha perso il controllo del proprio veicolo finendo in cunetta, riportando lievi ferite.

I due incidenti si sono verificati nei pressi della località Loveccu, lungo la sp 90 per Santa Teresa Gallura.