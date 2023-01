Ubriaco alla guida per le strade di Carbonia, sbatte su un muro: denunciato un 51enne dai carabinieri, Nella serata del 22 gennaio, a Carbonia, i Carabinieri del NORM, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida sotto l’influenza dell’alcool, un 51enne del luogo il quale, alla guida del proprio veicolo Ford CMax, mentre percorreva la via Costituente, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo del veicolo andando a collidere contro il muro perimetrale di un condominio. A seguito di accertamento con apparato etilometro l’uomo risultava avere un tasso alcolemico pari a 2,11 g/l e, di conseguenza la patente di guida gli veniva ritirata. Il mezzo, notevolmente danneggiato nella parte anteriore, veniva fatto rimuovere da sede stradale tramite un carro attrezzi. Un passeggero del mezzo invece, a seguito dell’urto riportava lesioni giudicate guaribili in giorni 7.

L'articolo Ubriaco alla guida per le strade di Carbonia, sbatte su un muro: denunciato un 51enne dai carabinieri proviene da Casteddu On line.