A novembre in sala 'Lorenzo - l'incredibile avventura di Jovanotti' - Notizie

"Io non vivo nel mondo, io vivo nel mio mondo". Inizia così il trailer di "Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti", il film diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre distribuito da Plaion Pictures, in occasione del 60/o compleanno dell'artista. L'annuncio arriva a pochi giorni dal debutto italiano de "L'Arca di Lorè", il nuovo tour nelle arene outdoor del centro e sud Italia che parte da Olbia il 7 agosto, per chiudere poi al Circo Massimo di Roma il 12 e 13 settembre.

Il racconto attraversa la storia dell'uomo Lorenzo e dell'artista Jovanotti che come pochi ha saputo attraversare le generazioni continuando a innovare, cambiare pelle, restare popolare senza diventare prevedibile, unendo musica, viaggio, festa, visione, energia e immaginazione.

Il trailer è già una dichiarazione d'intenti e una porta che si apre. Dentro si intuiscono i molti mondi del racconto: la dimensione live, con le immagini dei grandi concerti; il lavoro creativo e musicale, anche attraverso la presenza di Rick Rubin; e poi la parte più intima, familiare, mai vista, fatta di immagini private, silenzi e confessioni che mostrano un Lorenzo inedito. Anche quello dell'incidente in bici che lo ha costretto a un lungo stop.

"Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti" diventa un viaggio emotivo dentro una vita sempre in movimento. Il film nasce dall'incontro con Dario Zonta e Carlo Zoratti, autori e registi della pellicola. Sette anni di vicinanza, ascolto e fiducia hanno regalato al racconto una prospettiva inedita, senza inseguire la celebrazione e senza cercare risposte facili.





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