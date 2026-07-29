Ok ad assestamento bilancio 2026-2028, maggiori entrate per 957,4 milioni di euro - Notizie

Via libera in Consiglio regionale anche al secondo disegno di legge in materia finanziaria. Dopo quello del Rendiconto 2025 della Regione, l'Aula ha approvato stamane, a maggioranza, il ddl sull'assestamento di bilancio 2026-2028. Il documento, passato con 34 sì 20 no, certifica le maggiori entrate per il 2026, per un totale lordo di 1 miliardo 175 milioni di euro, risultato di conguagli fiscali del triennio 2023-2025, maggiori entrate tributarie per il 2026 e di entrate riscosse direttamente dalla Regione. Da questa cifra vanno sottratte le quote da riversare allo Stato e i residui attivi.Alla fine saranno realmente disponibili 957,46 milioni di euro, che saranno collocati, in via prudenziale, nella Missione 'Fondi e accantonamenti'. A questa cifra si aggiungono i 510 milioni 206.558,23 euro degli avanzi di bilancio del 2025, certificati dal ddl Rendiconto 2025 approvato ieri. Il ddl di variazione di bilancio, il prossimo provvedimento all'attenzione dell'Aula, disporrà dunque di risorse per 1 miliardo 467,6 milioni di euro.Per il 2027 sono previste maggiori entrate per circa 109,8 milioni di euro, cifra che nel 2028 potrebbe raggiungere i 112 milioni di euro.Il ddl, inoltre, autorizza 318,3 milioni di euro per coprire il disavanzo provvisorio delle aziende sanitarie nel 2025, in modo da garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale e la continuità dei livelli essenziali di assistenza (Lea). Inoltre, sono riconosciuti alcuni debiti fuori bilancio di modesta entità, dovuti principalmente a omissioni amministrative."Non è un mero adempimento tecnico, anche se non finanzia nuovi interventi e scarica la programmazione nella variazione di bilancio", ha attaccato il relatore di minoranza, il vicecapogruppo del FdI, Fausto Piga, alla presenza della presidente della Giunta, Alessandra Todde. "Recepisce le risultanze del Rendiconto, ma non passiamo far passare sotto silenzio...

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