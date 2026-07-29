Le eroine pucciniane rivivono a Barumini tra danza, musica e immagini - Notizie

Il Barumini Music & Heritage Festival si prepara al suo gran finale dopo le emozionanti serate con Gabriele Lavia e Francesco Demuro. Venerdì 31 luglio, alle 21, la Reggia di Barumini ospita "Puccini's Opera. Voci di donne", creazione firmata da Monica Casadei per Artemis Danza.Uno spettacolo di grande forza visiva ed emotiva dove danza, musica e immagini si intrecciano per restituire nuova vita a quattro indimenticabili protagoniste dell'universo del grande compositore - Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot. Donne che, ancora oggi, parlano al presente con la loro intensità, il loro coraggio e la loro complessità. Attraverso il linguaggio del corpo, la coreografia trasforma il melodramma in un racconto contemporaneo, capace di esaltare la modernità e la potenza espressiva delle eroine delle opere di Giacomo Puccini.Si chiude così, a passo di danza, la seconda edizione del Barumini Music & Heritage Festival, la rassegna diretta da Mauro Meli e promossa dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura, in collaborazione con il comune di Barumini, l'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e con il contributo della direzione regionale musei nazionali Sardegna."Un'edizione che ha costruito un dialogo fecondo tra linguaggi artistici differenti, dalla prosa, alla musica, fino alla danza, confermando la vocazione del festival a mettere in relazione il grande patrimonio artistico con uno dei luoghi più emblematici della Sardegna. In questo incontro tra musica, teatro, danza, storia e paesaggio - spiegano gli organizzatori - Barumini si afferma come uno spazio privilegiato in cui il patrimonio culturale non è soltanto custodito, ma continua a vivere attraverso l'arte contemporanea, offrendo al pubblico un'esperienza di rara intensità".L'appuntamento fa parte del Festival Multidisciplinare Sardegna, finanziato dal ministero della Cultura, assessorato regionale del Turismo e dalla Fondazione di...

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