Il Barumini Music & Heritage Festival si prepara al suo gran finale dopo le emozionanti serate con Gabriele Lavia e Francesco Demuro. Venerdì 31 luglio, alle 21, la Reggia di Barumini ospita "Puccini's Opera. Voci di donne", creazione firmata da Monica Casadei per Artemis Danza.
Uno spettacolo di grande forza visiva ed emotiva
dove danza, musica e immagini si intrecciano per restituire nuova
vita a quattro indimenticabili protagoniste dell'universo del
grande compositore - Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot.
Donne che, ancora oggi, parlano al presente con la loro intensità,
il loro coraggio e la loro complessità. Attraverso il linguaggio
del corpo, la coreografia trasforma il melodramma in un racconto
contemporaneo, capace di esaltare la modernità e la potenza
espressiva delle eroine delle opere di Giacomo Puccini.
Si chiude così, a passo di danza, la seconda
edizione del Barumini Music & Heritage Festival, la rassegna
diretta da Mauro Meli e promossa dalla Fondazione Barumini Sistema
Cultura, in collaborazione con il comune di Barumini,
l'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di
Spettacolo e con il contributo della direzione regionale musei
nazionali Sardegna.
"Un'edizione che ha costruito un dialogo fecondo
tra linguaggi artistici differenti, dalla prosa, alla musica, fino
alla danza, confermando la vocazione del festival a mettere in
relazione il grande patrimonio artistico con uno dei luoghi più
emblematici della Sardegna. In questo incontro tra musica, teatro,
danza, storia e paesaggio - spiegano gli organizzatori - Barumini
si afferma come uno spazio privilegiato in cui il patrimonio
culturale non è soltanto custodito, ma continua a vivere attraverso
l'arte contemporanea, offrendo al pubblico un'esperienza di rara
intensità".
L'appuntamento fa parte del Festival
Multidisciplinare Sardegna, finanziato dal ministero della Cultura,
assessorato regionale del Turismo e dalla Fondazione di...