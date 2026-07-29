Sardinia Magazine compie 20 anni con nuovo formato per l'hôtellerie di lusso - Notizie

Una Sardegna da sfogliare, ammirare e assaporare in tutte le stagioni tra angoli di natura, arte, artigianato, archeologia, enoturismo, produzioni tipiche e una visione contemporanea legata all'accoglienza. Sardinia Magazine celebra vent'anni di pubblicazioni e si presenta con un rinnovato formato editoriale pensato per rafforzare la presenza della testata nei luoghi più prestigiosi dell'ospitalità sarda.

La ricorrenza è stata festeggiata a Cagliari, a Casa Clàt alla presenza di rappresentanti istituzionali, albergatori, direttori di strutture ricettive, sponsor e partner del progetto. Nel corso della serata l'editore Fabio Usai ha ripercorso le tappe principali del progetto editoriale partito con un focus sul Sud Est dell'isola e che man mano ha coinvolto l'intera Sardegna. Il racconto di un'Isola dei suoi territori, dei brand di qualità, della sua visione internazionale e i tratti identitari, attraverso immagini, contenuti, esperienze.

Per i 20 anni di Sardinia Magazine è stato dato alle stampe il nuovo formato in versione maxi da affiancare al classico formato bag, elemento di pregio per l'hôtellerie di lusso, da sfogliare nelle camere, all, lounge, reception, aree living e spazi di rappresentanza delle strutture ricettive.

"Sardinia Magazine è un progetto di relazione - ha sottolineato Fabio Usai, richiamando il valore della rete costruita negli anni - con il nuovo formato, Sardinia Magazine conferma la volontà di evolvere il proprio posizionamento nel segmento premium dell'editoria turistica e territoriale, mantenendo la forza del cartaceo e affiancandola a contenuti digitali, strumenti multilingue e nuovi progetti di comunicazione".



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