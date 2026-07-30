Wizz Air introdurrà dalla prossima stagione invernale due nuovi collegamenti da Cagliari verso Milano Malpensa e Venezia Marco Polo. La prima tratta, operata due volte al giorno, tutti i giorni, a partire dal 14 dicembre, mentre da e per Venezia ogni giorno dal 14 dicembre.
La compagnia annuncia inoltre l'apertura di una
nuova stazione di Cagliari che si inserisce in un percorso di
crescita che Wizz Air ha costruito progressivamente in Sardegna dal
2013, rafforzando negli anni la propria presenza in particolare
sugli aeroporti di Alghero e Olbia. Un percorso che ha raggiunto il
più importante traguardo con la Summer Season 2026, durante la
quale la compagnia ha messo a disposizione quasi 440mila posti da e
per i due scali del Nord Sardegna, con una crescita del 108%
rispetto all'estate 2025, operando complessivamente 11 rotte verso
8 Paesi.
Il network estivo da Alghero offre oggi ai
passeggeri la possibilità di raggiungere Tirana, Sofia, Budapest,
Skopje, Varsavia, Bucarest e Belgrado, oltre al collegamento
domestico verso Venezia. Da Olbia, invece, Wizz Air collega la
Sardegna con tre destinazioni nazionali e internazionali: Milano
Malpensa, Roma Ciampino e Varsavia Chopin.
"L'inizio delle operazioni a Cagliari
rappresenta un passo molto importante nel percorso di crescita di
Wizz Air in Sardegna, e conferma la nostra volontà di continuare a
investire su un territorio dal grande potenziale - dice Salvatore
Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -
Con l'introduzione dei nuovi collegamenti verso Milano Malpensa e
Venezia Marco Polo, creiamo nuovi ponti tra l'isola e due
importanti capoluoghi italiani, rendendo gli spostamenti più
semplici per chi viaggia per turismo, lavoro o per visitare amici e
familiari in una fase in cui la domanda si fa sempre più
crescente."
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