Le note di Respect di Otis Redding, resa immortale da Aretha Franklin, ha acceso la platea sin dalle prime note. Daria Biancardi ha reso omaggio ieri sera sul palco del nuovo Teatro del Mare a Cagliari ai grandi del soul, blues e pop. Un live crossover che diventa una festa collettiva con il pubblico che si è lasciato trascinare dall'energia della cantante siciliana. Protagonista del terzo appuntamento cagliaritano con Rotte Sonore Summer, rassegna estiva del Lirico firmata dal sovrintendente e direttore artistico Andrea Cigni, la soul e pop singer siciliana ha conquistato la platea con la sua voce potente e versatile, la simpatia, la presenza scenica e un' interpretazione personale dei brani.
Un concerto scandito dalle Songs for a Better
World, dove i temi dell'amore, rispetto, pace, solidarietà hanno
fatto da filo conduttore alla serata. Sul palcoscenico allestito al
Parco Nervi, molto apprezzato dal pubblico, Biancardi è stata
accompagnata da Orchestra e Coro del Lirico in piena sintonia col
progetto. Sul podio un suo corregionale, Alberto Maniaci ha
impresso una direzione dal piglio rock, seduto al piano ha
accompagnato la cantante e con i suoi arrangiamenti ha fatto
rivivere celebri brani con originali e raffinate riletture.
Preziosa la versione di What a Wonderful World,
resa elegante e impreziosita da citazioni vivaldiane, Poi ritorna
protagonista la solista, intensa e seducente nelle ballad come Heal
the World di Michael Jackson, nell'immortale Hallelujah di Leonard
Cohen e in una pietra miliare come Imagine di John Lennon. "Un inno
alla pace con la speranza che questo mondo possa diventare davvero
migliore", ha auspicato Daria Biancardi per poi concedere i bis
eseguiti in mezzo agli spettatori. Un finale trascinante con il
pubblico in piedi a battere le mani e ballare sulle note di Man in
the...