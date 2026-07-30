Daria Biancardi canta Freedom e accende la platea del Teatro del Mare - Notizie

Le note di Respect di Otis Redding, resa immortale da Aretha Franklin, ha acceso la platea sin dalle prime note. Daria Biancardi ha reso omaggio ieri sera sul palco del nuovo Teatro del Mare a Cagliari ai grandi del soul, blues e pop. Un live crossover che diventa una festa collettiva con il pubblico che si è lasciato trascinare dall'energia della cantante siciliana. Protagonista del terzo appuntamento cagliaritano con Rotte Sonore Summer, rassegna estiva del Lirico firmata dal sovrintendente e direttore artistico Andrea Cigni, la soul e pop singer siciliana ha conquistato la platea con la sua voce potente e versatile, la simpatia, la presenza scenica e un' interpretazione personale dei brani.Un concerto scandito dalle Songs for a Better World, dove i temi dell'amore, rispetto, pace, solidarietà hanno fatto da filo conduttore alla serata. Sul palcoscenico allestito al Parco Nervi, molto apprezzato dal pubblico, Biancardi è stata accompagnata da Orchestra e Coro del Lirico in piena sintonia col progetto. Sul podio un suo corregionale, Alberto Maniaci ha impresso una direzione dal piglio rock, seduto al piano ha accompagnato la cantante e con i suoi arrangiamenti ha fatto rivivere celebri brani con originali e raffinate riletture.Preziosa la versione di What a Wonderful World, resa elegante e impreziosita da citazioni vivaldiane, Poi ritorna protagonista la solista, intensa e seducente nelle ballad come Heal the World di Michael Jackson, nell'immortale Hallelujah di Leonard Cohen e in una pietra miliare come Imagine di John Lennon. "Un inno alla pace con la speranza che questo mondo possa diventare davvero migliore", ha auspicato Daria Biancardi per poi concedere i bis eseguiti in mezzo agli spettatori. Un finale trascinante con il pubblico in piedi a battere le mani e ballare sulle note di Man in the...

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