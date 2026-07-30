La Giunta regionale, su proposta dell'assessora della Difesa dell'Ambiente Rosanna Laconi, ha approvato gli indirizzi operativi per la predisposizione del primo Piano regionale di gestione della Posidonia oceanica, dando attuazione alla legge regionale n. 1 del 2020 e avviando un percorso organico per la tutela e la gestione sostenibile delle spiagge della Sardegna.
Il provvedimento rappresenta un passaggio
strategico nelle politiche regionali di conservazione degli
ecosistemi costieri e si inserisce nell'attuazione del Programma
Regionale di Sviluppo 2024-2029 e del Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO) 2026-2028, che individuano proprio nella
redazione del Piano uno degli obiettivi prioritari per la
salvaguardia del patrimonio costiero.
"Per troppo tempo la gestione della Posidonia è
stata affrontata quasi esclusivamente come un'emergenza
stagionale.
Con questo provvedimento cambiamo prospettiva:
la Regione si dota degli strumenti per governare il fenomeno in
modo organico, fondando le decisioni su conoscenze scientifiche,
monitoraggio e pianificazione. È un cambio di metodo prima ancora
che di strumenti," ha sottolineato l'assessora Laconi.
La Posidonia oceanica, infatti, non costituisce
un rifiuto, ma un elemento naturale fondamentale per l'equilibrio
degli ecosistemi marini e costieri. I depositi che si formano lungo
gli arenili svolgono un ruolo essenziale nella difesa delle spiagge
dall'erosione, nella mitigazione degli effetti dei cambiamenti
climatici e nel mantenimento della biodiversità. Per questo motivo
la loro gestione richiede criteri scientifici omogenei,
pianificazione e soluzioni differenziate in relazione alle
caratteristiche dei singoli litorali.
La delibera assegna al Servizio Tutela della
Natura e Politiche Forestali il coordinamento delle attività
necessarie alla redazione del Piano e dispone la verifica del suo
inquadramento rispetto alle procedure di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA),
affinché tutte le future scelte siano pienamente coerenti con la
normativa ambientale e...