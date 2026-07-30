Sul versante meridionale di Crastu Littu, a quota 740 metri e in una posizione di straordinario valore strategico e paesaggistico, è stata scoperta una tomba di giganti nel sito archeologico di Carrarzu Iddia a Bortigali, nel centro Sardegna. È in questo rilievo da cui si domina la piana di Macomer, gli altopiani di Abbasanta e Paulilatino, fino ai rilievi del Nuorese e al golfo di Oristano, che la tomba di giganti era completamente nascosta dalla fitta vegetazione.
A seguito delle attività di ricognizione, le due
Soprintendenze Archeologia Belle arti e Paesaggio della Sardegna,
già impegnate nelle attività di scavo e restauro del nuraghe
presente nel sito, hanno avviato, in accordo con i proprietari
dell'area, le operazioni di pulizia e rimozione dei materiali e
reso nuovamente visibile la tomba, in eccezionali condizioni di
conservazione.
Realizzata in blocchi di trachite, conserva la
camera funeraria e l'esedra monumentale posta davanti all'ingresso.
Di particolare interesse è la presenza, all'interno della camera,
di una suddivisione dello spazio su due livelli in prossimità
dell'entrata, una caratteristica raramente documentata che sarà
oggetto di ulteriori studi. Sebbene il monumento sia stato
interessato da scavi clandestini, al suo interno sono stati
rinvenuti materiali ceramici che attestano una frequentazione
risalente alle fasi più antiche della civiltà nuragica.
La zona circostante ha restituito tracce di
presenza umana dalla preistoria all'età romana, con una particolare
intensità durante il periodo nuragico. L'area è caratterizzata da
una fitta concentrazione di monumenti che restituiscono l'immagine
di un paesaggio fortemente organizzato, caratterizzato da
insediamenti, luoghi di culto e aree funerarie strettamente
connessi tra loro. La nuova tomba di giganti si trova in un
complesso archeologico composto da due protonuraghi, un pozzo
sacro, un abitato e una vasta area funeraria frequentata fin dal
periodo prenuragico, come...