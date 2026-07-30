Truffe agli anziani compresa una centenaria, arrestato un uomo a Sassari - Notizie

In poche ore, fingendosi con i suoi complici un funzionario delle forze dell'ordine, ha cercato di truffare quattro anziani, fra cui una donna centenaria, a Sassari.Con l'accusa di truffa aggravata un uomo è stato arrestato lunedì scorso dalla Squadra mobile della questura di Sassari, che ora è sulle tracce dei complici.Gli agenti sono entrati in azione in seguito a una serie di segnalazioni arrivate in poche ore, tre giorni fa, al 112, con cui venivano denunciati raggiri a danni di persone anziane, tutti con lo stesse modalità.Il primo allarme in viale Caprera, dove una donna ultracentenaria è stata contattata telefonicamente da un uomo che presentandosi come appartenente alle forze dell'ordine prospettava guai giudiziari per un familiare dell'anziana, chidendo un pagamento immediato in contanti o gioielli per evitare procedimenti penali.La seconda segnalazione riguardava una truffa appena compiuta, con le stesse modalità, a danno di una pensionata residente in via Monsignor Marongiu. Poi la terza denuncia per un altro episosio analogo, in via Maddalena, e infine l'ultimo tentativo, in via Duca degli Abruzzi.In questo caso il figlio della vittima, sentendo la conversazione della mamma con i malfattori, ha capito cosa stesse succedendo e ha contattato la sala operativa della questura.Gli agenti della Squadra mobile hanno organizzato la trapppola, lasciando che la donna si tenesse in contatto con la banda, che nel frattempo l'aveva invitata a racimolare contanti e gioielli da consegnare loro.Dopo pochi minuti un giovane ha raggiunto il palazzo e si è diretto verso l'appartamento indicato dai complici.Insospettitosi, l'uomo si è allontanato dall'edificio, ma è stato seguito e fermato dagli agenti, che nel suo telefono hanno trovato le chat con i complici....

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