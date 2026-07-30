- RIPRODUZIONE RISERVATAIn poche ore, fingendosi con i suoi complici un funzionario delle forze dell'ordine, ha cercato di truffare quattro anziani, fra cui una donna centenaria, a Sassari.
    Con l'accusa di truffa aggravata un uomo è stato arrestato lunedì scorso dalla Squadra mobile della questura di Sassari, che ora è sulle tracce dei complici.
    Gli agenti sono entrati in azione in seguito a una serie di segnalazioni arrivate in poche ore, tre giorni fa, al 112, con cui venivano denunciati raggiri a danni di persone anziane, tutti con lo stesse modalità.
    Il primo allarme in viale Caprera, dove una donna ultracentenaria è stata contattata telefonicamente da un uomo che presentandosi come appartenente alle forze dell'ordine prospettava guai giudiziari per un familiare dell'anziana, chidendo un pagamento immediato in contanti o gioielli per evitare procedimenti penali.
    La seconda segnalazione riguardava una truffa appena compiuta, con le stesse modalità, a danno di una pensionata residente in via Monsignor Marongiu. Poi la terza denuncia per un altro episosio analogo, in via Maddalena, e infine l'ultimo tentativo, in via Duca degli Abruzzi.
    In questo caso il figlio della vittima, sentendo la conversazione della mamma con i malfattori, ha capito cosa stesse succedendo e ha contattato la sala operativa della questura.
    Gli agenti della Squadra mobile hanno organizzato la trapppola, lasciando che la donna si tenesse in contatto con la banda, che nel frattempo l'aveva invitata a racimolare contanti e gioielli da consegnare loro.
    Dopo pochi minuti un giovane ha raggiunto il palazzo e si è diretto verso l'appartamento indicato dai complici.
    Insospettitosi, l'uomo si è allontanato dall'edificio, ma è stato seguito e fermato dagli agenti, che nel suo telefono hanno trovato le chat con i complici.
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