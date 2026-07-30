In poche ore, fingendosi con i suoi complici un funzionario delle forze dell'ordine, ha cercato di truffare quattro anziani, fra cui una donna centenaria, a Sassari.
Con l'accusa di truffa aggravata un uomo è stato
arrestato lunedì scorso dalla Squadra mobile della questura di
Sassari, che ora è sulle tracce dei complici.
Gli agenti sono entrati in azione in seguito a
una serie di segnalazioni arrivate in poche ore, tre giorni fa, al
112, con cui venivano denunciati raggiri a danni di persone
anziane, tutti con lo stesse modalità.
Il primo allarme in viale Caprera, dove una
donna ultracentenaria è stata contattata telefonicamente da un uomo
che presentandosi come appartenente alle forze dell'ordine
prospettava guai giudiziari per un familiare dell'anziana, chidendo
un pagamento immediato in contanti o gioielli per evitare
procedimenti penali.
La seconda segnalazione riguardava una truffa
appena compiuta, con le stesse modalità, a danno di una pensionata
residente in via Monsignor Marongiu. Poi la terza denuncia per un
altro episosio analogo, in via Maddalena, e infine l'ultimo
tentativo, in via Duca degli Abruzzi.
In questo caso il figlio della vittima, sentendo
la conversazione della mamma con i malfattori, ha capito cosa
stesse succedendo e ha contattato la sala operativa della
questura.
Gli agenti della Squadra mobile hanno
organizzato la trapppola, lasciando che la donna si tenesse in
contatto con la banda, che nel frattempo l'aveva invitata a
racimolare contanti e gioielli da consegnare loro.
Dopo pochi minuti un giovane ha raggiunto il
palazzo e si è diretto verso l'appartamento indicato dai
complici.
Insospettitosi, l'uomo si è allontanato
dall'edificio, ma è stato seguito e fermato dagli agenti, che nel
suo telefono hanno trovato le chat con i complici.
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