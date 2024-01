Vittime di bullismo e cyberbullismo? C’è lo sportello d’ascolto del Plus Ales-Terralba

Mogoro

Prosegue il progetto “Non solo web”

Proseguono le iniziative del Plus Ales-Terralba nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo: dopo il ciclo di incontri dello scorso anno dedicati a genitori e figli, è nato uno sportello d’ascolto virtuale per i ragazzi dei 32 comuni del Distretto.

Inserito nell’ambito del progetto “Non solo web”, il servizio “S.O.S. bullismo e cyberbullismo” ha l’obiettivo di fornire un valido supporto alle vittime.

I ragazzi potranno scrivere un messaggio diretto alla pagina Facebook “Non solo web Lab” oppure inviare una mail alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ricevere sostegno, aiuto e consigli da operatori esperti.

“Il progetto è partito nelle scorse settimane ed è gestito da una cooperativa specializzato in questo tipo di interventi”, hanno spiegato dall’ufficio del Plus. “Non abbiamo ancora ricevuto delle segnalazioni: speriamo che questo sia un buon segno e che nessun ragazzo sia vittima di bullismo. In ogni caso lo sportello è attivo e sempre pronto a fornire sostegno a chiunque ne abbia bisogno”.

La locandina dello sportello virtuale

Martedì, 30 gennaio 2024

Fonte: Link Oristano

