Olbia

Mandato di cattura europeo per traffico di stupefacenti



Hanno fermato un’auto per un controllo e hanno scoperto che per uno dei passeggeri era stato emesso un mandato di arresto europeo: era ricercato in Romania per reati connessi al traffico ed alla produzione di sostanze stupefacenti.

Dopo l’identificazione, gli agenti del Distaccamento di Polizia stradale di Siniscola hanno provveduto all’arresto dell’uomo.

L’auto era stata fermata alle prime luci dell’alba da una pattuglia lungo la Statale 125, nel territorio di Olbia. L’arrestato viaggiava con un altro cittadino rumeno, che guidava l’auto.

Gli agenti, dopo aver accertato l’identità e scoperto che era ricercato, lo hanno accompagnato prima negli uffici di polizia e poi nel carcere di Bancali, a Sassari.

Martedì, 30 gennaio 2024