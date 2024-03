Turismo Sarà l'unico sito aperto in provincia di Oristano

Il nuraghe Bau Mendula di Villaurbana - Foto FAI

Villaurbana

Sarà l’unico sito aperto in provincia di Oristano

Sarà il nuraghe Bau Mendula di Villaurbana l’unico sito della provincia di Oristano ad accogliere i visitatori in occasione delle Giornate Fai di Primavera, in programma il 23 e 24 marzo in tutta Italia.

Il sito archeologico tra il monte Arci e il Grighine potrà essere visitato entrambi i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Non è necessaria la prenotazione; i soci Fai godranno dell’ingresso prioritario.

Sono previste delle visite di un’ora per gruppi fino a 20 persone, con ingresso ogni 45 minuti. L’organizzazione coinvolge la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e la delegazione FAI di Oristano.

Le due giornate saranno l’occasione per scoprire il complesso nuragico e