Oristano

I due Comuni stavolta partecipano al bando ministeriale in forma associata

Siamanna e Ollastra potrebbero avere presto un nuovo impianto di videosorveglianza: i due Comuni hanno stipulato una convenzione per partecipare in forma associata a un bando del Ministero dell’Interno, nella speranza di ottenere i fondi necessari.

Le nuove telecamere si aggiungerebbero a quelle già presenti. “Un primo impianto è stato installato nel paese grazie a un progetto presentato dall’Unione dei Comuni della bassa valle del Tirso e del Grighine”, ha spiegato Franco Vellio Melas, sindaco di Siamanna, comune capofila della convenzione. “Sono state collocate in punti sensibili, come gli ingressi del paese, e sono collegate alle forze dell’ordine. Tuttavia non sono sufficienti”.

“Proprio perché l’Unione ha già ricevuto un contributo per gli impianti, lo scorso anno Ollastra e Siamanna hanno partecipato a un bando autonomamente”, ha aggiunto il sindaco di Ollastra, Osvaldo Congiu. “Ma entrambi i paesi sono finiti in fondo alla graduatoria. Partecipando in forma associata abbiamo più possibilità, partiremo con due punti in più”.

L’obiettivo è quello di rendere più sicuri i due paesi. “Negli anni c’è stato qualche atto vandalico: per esempio, in un paio di occasioni è