Cabras

Cinque giorni tra aprile e maggio per sistemare l’ostello della gioventù

Torna l’appuntamento con i campi di volontariato nell’area Marina Protetta del Sinis, con l’edizione primaverile del progetto in collaborazione con Legambiente. “Primavera nella magia del Sinis” si svolgerà dal 25 aprile al 1° maggio ed è rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 75 anni, che saranno impegnate in una prima perlustrazione della zona e in qualche lavoro di ammodernamento dell’ostello della gioventù, che da due anni ospita anche i campi estivi. Saranno piccoli lavori di manutenzione del giardino dell’ostello, per rendere gli spazi di accoglienza ancora più piacevoli, e una tinteggiatura delle pareti esterne e interne.

Tra i requisiti si evidenzia una buona attitudine a camminare e ad andare in bicicletta e la propensione ai lavori manuali. Sarà l’occasione per vivere qualche giorno immersi nella natura del Sinis e circondati da persone amanti dei territori incontaminati.

Il Comune di Cabras, gestore dell’Area Marina Protetta – come ricorda il sito di Legambiente, dove è possibile presentare la propria candidatura per partecipare al campo di volontariato – da anni è impegnato in un importante percorso di conservazione della biodiversità e della tutela