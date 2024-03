Violenza di gruppo su un’atleta olimpionica a Roma: i tre calciatori del Terralbese rigettano le accuse

Roma

Processo in Tribunale a Roma

Negano di aver molestato un’atleta olimpionica a Roma, in un locale nella zona di Trastevere i tre calciatori del Terralbese accusati di violenza sessuale di gruppo.

Giudicati come da loro richiesto col rito abbreviato, i tre, Erminio Coni e Andrea Finotto, di 38 anni, e Alessio Costella, di 36 anni, che giocano in serie minori in Sardegna, ieri sono comparsi davanti al Tribunale di Roma.

Coni ha reso dichiarazioni spontanee. Finotto e Costella hanno risposto alle domande del pubblico ministero.

I tre hanno negato gli addebiti. Sostengono di aver solo chiesto e ottenuto dalla campionessa un selfie.

La giovane, invece, li accusa: dice di essere stata accerchiata e palpeggiata mentre andava in bagno quella sera del 6 febbraio 2022. L’atleta riferì questo agli amici che erano con lei e le due comitive si scontrarono, tanto che arrivarono i carabinieri.

La giovane campionessa comparirà in aula il prossimo 28 maggio.

Mercoledì, 13 marzo 2024

