Oristano dice addio a Paola Poddi, l'infermiera dal cuore d'oro

La città di Oristano piange la perdita di Paola Poddi, un’instancabile infermiera di 54 anni originaria di Cabras, dove era amata e rispettata da tutti. Conosciuta per la sua professionalità impeccabile, la sua dedizione al lavoro e la sua gentilezza senza pari, ha servito nella clinica Madonna del Rimedio nel Dipartimento chirurgico, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione dei suoi colleghi dell’Ordine professionale provinciale. La sua dedizione non si limitava alla professione. Paola era una figura attiva nel panorama associativo locale, facendo parte dell’Associazione “Le Belle Donne”. Questa associazione, nata per sostenere le donne colpite dal tumore, ha visto in Paola una fervente sostenitrice, impegnata anche in iniziative benefiche di vario genere. In queste ore di dolore, numerosi concittadini, pazienti e coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino nel volontariato, la ricordano con stima e affetto, testimoniando l’impatto positivo che ha avuto nelle loro vite. “Con profonda tristezza apprendiamo che la nostra amata collega Paola ci ha lasciati prematuramente – affermano dall’Ordine

