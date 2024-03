Su Gazetinu, mèrcuris 13 de martzu de su 2024

Is famìllias sardas e s’ispesa pro s’energia – In su 2023 in Sardigna ònnia famìllia cun unu cuntratu in su mercadu amparadu de s’energia – a consumos che a pare – at ispesu in mèdia 914 èuros pro is bulletas de sa lughe, unu primadu in malu in Itàlia. S’ispesa mesana regionale est meda prus arta de cussa natzionale, chi est de 770 èuros a s’annu. Mancari s’ispesa in Sardigna siat arta meda, est comente si siat prus bassa de su 34% cunforma a cussa de s’annu in antis. Sunt datos chi nde essint a pìgiu dae un’istùdiu contivigiadu dae su portale Facile.it, chi at fatu custu analizu pighende a cunsideru unu campione de prus de 18.000 utèntzias in Sardigna.

In provìntzia de Casteddu su consumu mesanu in su 2023 est istadu de 2.937 kWh chi, cunsiderende is tarifas de ocannu passadu pro su mercadu amparadu, bolet nàrrere unu costu de 947 èuros a s’annu. Sighint su Sud de Sardigna, cun 920 èuros (cun unu consumu mesanu de 2.852 kWh), e sa provìntzia de Aristanis, cun 883 euro e cun unu consumu de 2.739 kWh. In provìntzia de Tàtari ant ispèndidu 879 èuros pro 2.726 kWh,