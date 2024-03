Cabras

Progetto da oltre un milione. I lavori entro l’anno

Prosegue l’iter di approvazione del progetto per la valorizzazione del villaggio di San Salvatore proposto dall’amministrazione comunale di Cabras e finanziato dalla Regione Sardegna con la Programmazione Territoriale coordinata dall’Unione dei Comuni del Sinis.

A esporre il punto all’ordine del giorno è stato l’Assessore ai Lavori pubblici Enrico Giordano, che ha spiegato come “il lungo iter amministrativo sia necessario per portare avanti un procedimento fortemente voluto dall’amministrazione comunale già dalla precedente consiliatura, e in questa fase prevede l’esproprio di alcune aree per la realizzazione della rete idro-potabile e quella di smaltimento fognario, cui si aggiungerà in seguito la realizzazione degli allacci e dell’impianto di depurazione. Si tratta di tasselli fondamentali che comporteranno un salto di qualità per la vivibilità delle case della borgata e anche per la fruizione turistica del villaggio”.