Milano

Ieri il successo al tie-break contro Pinerolo. Domenica la trasferta in Piemonte

Senza la capitana Alessia Orro, fuori per infortunio, l’Allianz Vero Volley Milano ha vinto ieri contro Pinerolo gara 1 dei quarti di finale dei playoff Scudetto. La formazione lombarda si è imposta 3-2 tra le mura amiche (25-20; 23-25; 23-25; 25-21; 15-13).

Domenica prossima, 31 marzo, alle 17 in trasferta al Pala Bus Company di Villafranca, le ragazze di coach Marco Gaspari scenderanno in campo per gara 2 e avranno così l’occasione di chiudere subito la serie.

Milano ha concluso la stagione regolare al terzo posto in classifica, alle spalle di Conegliano e Scandicci.

E a inizio maggio Orro e compagne troveranno sul loro cammino proprio Conegliano in finale di Champions League.

Lo scorso 16 marzo la palleggiatrice di Narbolia aveva rimediato un infortunio alla caviglia nel quarto set della sfida contro Firenze, in campionato. In pochi giorni la capitana dell’Allianz Vero Volley Milano era riuscita a recuperare per la semifinale di ritorno della coppa europea, vinta contro il Fenerbahce.

Giovedì, 28 marzo 2024

Grazie per aver