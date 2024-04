Nuoro

Tragedia nel pomeriggio

Tragedia nel tardo pomeriggio a Dorgali. Un giovane di 19 anni è morto in un incidente stradale accaduto alle 18 circa in via Enrico Fermi.

Il giovane era in sella ad una moto, che si è scontrata frontalmente con un’auto.

Il forte impatto è stato fatale: il giovane è morto sul colpo.

Inutili i tentativi di rianimarlo, da parte del personale del servizio di soccorso sanitario