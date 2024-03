Su Gazetinu, giòbia 28 de martzu de su 2024

Sardigna, terra de agriturismos – Is agriturismos sardos gosant de salude bella. Est su chi nde essit a pìgiu dae s’elaboratzione de Coldiretti Sardigna, a tenore de is datos de s’Istat, presentada su 25 de martzu in Lollove in s’addòbiu de Terranostra Sardigna, s’assòtziu de Coldiretti chi rapresentat is agriturismos.

Cun 142 mìgia presèntzias (+ 20% in un’annu e + 50% in is ùrtimos deghe annos) e 40 mìgia arribos (+ 29,6% in un’annu e + 60% in is ùrtimos deghe annos), su 2022 s’est cunfirmadu s’annu de is record pro s’ìsula, lompende aici a is nùmeros de su 2019, cunsideradu de seguru su mègius annu de semper.

Ancoras, is datos Istat manigiados dae Coldiretti mustrant chi in s’ìsula (su 2022 est istadu s’ùrtimu annu de rilevamentu) sunt abertas 777 siendas agriturìsticas autorizadas, nùmeru chi – pro segare in curtzu – no est mudadu in is ùrtimos annos, cun sa Sardigna chi rapresentat su 3% de s’òferta natzionale.

De totu is siendas, s’81% faghet acasàgiu, su 72% ristoratzione, su 28% àteras fainas acapiadas (che a cussas isportivas e culturales) e su 13% faghet fainas de tastadura, mentras is letos de su